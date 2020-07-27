  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Nestor çok şanslı
Nestor çok şanslı ERGUN ONARIR Nestor çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.07.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Kopahiya, Leydi Esperanza, eküri destekli Lover ve Miss Arya birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Age Of Hearts, Nilgün Sultan, Lady Maya, Bianca Bianca, Heads Above ve Heroes öncelikli isimler.
3.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Earth And Gray ve Maça Kızı ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu geliştiren Nestor'un kazanmasını bekliyorum. Nakip yazacaklara Tomiris ve Jettay'ı öneririm.
5.AYAK: Arapların uzun mesafeli kum yarışında Manidar, Kelemer, Yurttay, Başkaynak ve Zeytinbağı arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Islah, It May Rain ve Kuzen kapışması kazananı belirler. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA