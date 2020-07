1.AYAK: Maiden yarışta Kopahiya, Leydi Esperanza, eküri destekli Lover ve Miss Arya birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Age Of Hearts, Nilgün Sultan, Lady Maya, Bianca Bianca, Heads Above ve Heroes öncelikli isimler.

3.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Earth And Gray ve Maça Kızı ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Kısa vade yarışı formunu geliştiren Nestor'un kazanmasını bekliyorum. Nakip yazacaklara Tomiris ve Jettay'ı öneririm.

5.AYAK: Arapların uzun mesafeli kum yarışında Manidar, Kelemer, Yurttay, Başkaynak ve Zeytinbağı arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Islah, It May Rain ve Kuzen kapışması kazananı belirler. İyi şanslar.