1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 16 handikap yarışında Allorü, Victor Wolles ve Baba Cuvee öncelikli isimler. Özdemir yeri olanlarca işaretlenmeli.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shannara, Royal Eagle, Hell Storm, Noterin Kızı, Egekızı ve Unique Spirit öne çıkan taylar. Aşk Olsun sürprizde.

3.AYAK: Kumdaki mukavemet yarışında Mavi Çocuk ve Grade Aquila ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Necati Ünsal" koşusunda mesafesini bulan ve formunu geliştiren Yeltay'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 15 handikap kapışmasında Memiş Baba, Atiksoylu, Karaçetin, Neslitan ve Suleiman öncelikli isimler.

6.AYAK: Kapanış yarışında Köçek, Kesvacangün, Hayırlı Kız ve Elife Anne arasında düğüm çözülür.