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Anasayfa Yazarlar Yeltay çok şanslı
Yeltay çok şanslı ERGUN ONARIR Yeltay çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.07.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 16 handikap yarışında Allorü, Victor Wolles ve Baba Cuvee öncelikli isimler. Özdemir yeri olanlarca işaretlenmeli.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shannara, Royal Eagle, Hell Storm, Noterin Kızı, Egekızı ve Unique Spirit öne çıkan taylar. Aşk Olsun sürprizde.
3.AYAK: Kumdaki mukavemet yarışında Mavi Çocuk ve Grade Aquila ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Necati Ünsal" koşusunda mesafesini bulan ve formunu geliştiren Yeltay'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 15 handikap kapışmasında Memiş Baba, Atiksoylu, Karaçetin, Neslitan ve Suleiman öncelikli isimler.
6.AYAK: Kapanış yarışında Köçek, Kesvacangün, Hayırlı Kız ve Elife Anne arasında düğüm çözülür.

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