1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 2 şartlı yarışında Kelemer, Yarımada, Kızılhan ve Şanslı Kafkas birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta Felicita, Back Storm, İskender, Lion Lord ve Cahide Sultan birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki yamaklara ait 16 handikap yarışını formunu geliştiren Koçulaş'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta Körebe, Değerli ve İpekkız arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Kum pistteki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım.

Tuğalp, Canyoldaş, Ceylinsu, Milyoner, Bilbilan ve Frenkli Ateşi çekişmesine Rüzgarberk de katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Khan Of The Sea ve Fearless Flame öne çıkan taylar. Beautıfıl Dreamer yeri olanlara.

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