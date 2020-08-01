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Anasayfa Yazarlar Koçulaş şanslı
Koçulaş şanslı ERGUN ONARIR Koçulaş şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.08.2020, 00:00
1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 2 şartlı yarışında Kelemer, Yarımada, Kızılhan ve Şanslı Kafkas birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta Felicita, Back Storm, İskender, Lion Lord ve Cahide Sultan birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki yamaklara ait 16 handikap yarışını formunu geliştiren Koçulaş'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Çim pistteki kısa vade yarışta Körebe, Değerli ve İpekkız arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: Kum pistteki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım.
Tuğalp, Canyoldaş, Ceylinsu, Milyoner, Bilbilan ve Frenkli Ateşi çekişmesine Rüzgarberk de katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Khan Of The Sea ve Fearless Flame öne çıkan taylar. Beautıfıl Dreamer yeri olanlara.
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