1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun mesafe yarışında Angels Share, Bathsheba, Lizas, Danielas Daughter, Sensizim ve Spark Racer arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Sentetikteki "Beyoğlu" koşusunda Secret Lover, Hasanet, Zabun, Zlatibor ve King Man Go birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Varlıklı, Gergin ve Ulubatur öncelikli isimler. Eküri destekli Mavra yeri olanlarca düşünülmeli,

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Kralonur ve Arifço birlikte düşünülmeli. Wanpir ve Selimabi geniş oynayanlara.

5.AYAK: Maiden yarışı Ertegi'nin kazanmasını bekliyorum. Süslü Güzel rakip yazacaklara. 6.AYAK: Kapanış koşusunda Holigan, Büyük Atlı, Ardabey ve Tekkurşun kapışması yaşanacak.

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