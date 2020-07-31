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Anasayfa Yazarlar Ertegi kazanabilir
Ertegi kazanabilir ERGUN ONARIR Ertegi kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.07.2020, 00:00
1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun mesafe yarışında Angels Share, Bathsheba, Lizas, Danielas Daughter, Sensizim ve Spark Racer arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Sentetikteki "Beyoğlu" koşusunda Secret Lover, Hasanet, Zabun, Zlatibor ve King Man Go birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Varlıklı, Gergin ve Ulubatur öncelikli isimler. Eküri destekli Mavra yeri olanlarca düşünülmeli,
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Kralonur ve Arifço birlikte düşünülmeli. Wanpir ve Selimabi geniş oynayanlara.
5.AYAK: Maiden yarışı Ertegi'nin kazanmasını bekliyorum. Süslü Güzel rakip yazacaklara. 6.AYAK: Kapanış koşusunda Holigan, Büyük Atlı, Ardabey ve Tekkurşun kapışması yaşanacak.
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