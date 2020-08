1.AYAK: Maiden yarışta Delikanım, Grafin, Narthan Bey, Circle Of Life ve Kızım Yağız birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Kumdaki 2 şartlı yarışta formunu geliştiren Harunhan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

3.AYAK: "Nilüfer Belediyesi" koşusunda Tarıkhan, Gümbürgümbür ve Son Oğul kupaya talip isimler. Son yarışları beğenilmeyen Özekan'a dikkat!

4.AYAK: Dişil tayların "Behzat Ilgaz" koşusunda Ambusher, Smart Girl, The Last Squad ve Asude Sultan arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Çimdeki 15 handikapta Airdrop ve Hill Head öne çıkıyor.

Güvenemeyenler Rey, Mühendis ve Yoldaşkaya'ya şans tanısınlar.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda İşinibilir, Adahan, Kamakaya, Çılgın Ejder, Hızkolik ve Gubaz çekişmesine Ellibeş de katılabilir.



