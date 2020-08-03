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Anasayfa Yazarlar Harunhan şanslı
Harunhan şanslı ERGUN ONARIR Harunhan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.08.2020, 00:00
1.AYAK: Maiden yarışta Delikanım, Grafin, Narthan Bey, Circle Of Life ve Kızım Yağız birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Kumdaki 2 şartlı yarışta formunu geliştiren Harunhan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
3.AYAK: "Nilüfer Belediyesi" koşusunda Tarıkhan, Gümbürgümbür ve Son Oğul kupaya talip isimler. Son yarışları beğenilmeyen Özekan'a dikkat!
4.AYAK: Dişil tayların "Behzat Ilgaz" koşusunda Ambusher, Smart Girl, The Last Squad ve Asude Sultan arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Çimdeki 15 handikapta Airdrop ve Hill Head öne çıkıyor.
Güvenemeyenler Rey, Mühendis ve Yoldaşkaya'ya şans tanısınlar.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda İşinibilir, Adahan, Kamakaya, Çılgın Ejder, Hızkolik ve Gubaz çekişmesine Ellibeş de katılabilir.
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