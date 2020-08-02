1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çim yarışında Mister Heart, Ferhan, Lex Tallionis ve Maicon öncelikli isimler. Çalışkanhan sürprizde.
2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Empress Faustina, Japs Bomb, Yellow Legend, Happy Time ve Ghost Emperor birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK:
"Harem" koşusunu sert rakiplere rağmen formunu geliştiren Peri Lina'nın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Erkek tayların"Sait Akson" koşusunda Call To Victory ve Vernazza ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Live The Moment, Delal Sultan ve Miro öne çıkan taylar. Fettahoğlu ve Blue Ribbon geniş oynayanlara.
6.AYAK: Dişi tayların "Kısrak" koşusunda Florida Coast, Mala Moja, Real Queen, Prior, Moorland ve Çirçuz çekişmesi yaşanacak.