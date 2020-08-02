  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Peri Lina şanslı
Peri Lina şanslı ERGUN ONARIR Peri Lina şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.08.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çim yarışında Mister Heart, Ferhan, Lex Tallionis ve Maicon öncelikli isimler. Çalışkanhan sürprizde.
2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Empress Faustina, Japs Bomb, Yellow Legend, Happy Time ve Ghost Emperor birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK:
"Harem" koşusunu sert rakiplere rağmen formunu geliştiren Peri Lina'nın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Erkek tayların"Sait Akson" koşusunda Call To Victory ve Vernazza ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Live The Moment, Delal Sultan ve Miro öne çıkan taylar. Fettahoğlu ve Blue Ribbon geniş oynayanlara.
6.AYAK: Dişi tayların "Kısrak" koşusunda Florida Coast, Mala Moja, Real Queen, Prior, Moorland ve Çirçuz çekişmesi yaşanacak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA