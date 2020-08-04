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Anasayfa Yazarlar Allöşşş şanslı
Allöşşş şanslı ERGUN ONARIR Allöşşş şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.08.2020, 00:00

1.AYAK: Kum pistteki 16 handikap yarışında Mice Macho Man, Palawan, Bartolomeo ve Bachelor Degrees birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışı formunu yükselten Allöşşş'ün kazanmasını bekliyorum.
Riske sevenler tek yazsın!
3.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Royal Chick, eküri destekli Deepika ve Rabenda öne çıkıyor.
Jabel yeri olanlara.
4.AYAK: Arapların "Cevat Gürkan" koşusunda Küçük Haşim, Dervişbey ve Özakbey öne çıkan taylar.
Hikmet Fırtınası, Uçandede ve Kayakardeşler geniş oynayanlara.
5.AYAK: 14 handikap ta Kesvacangün, Arayekyi, Elife Anne ve Sefira arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Osman Bey, İp Man, Koca Alp, Win The Race ve Baba Akyıldırım kapışması yaşanacak. İyi şanslar.

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