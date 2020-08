Waltz Goes On

1.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Süerdem, Pist Kralı, Artisemre, Şerifağa, Kapıdağ ve Kuzen öncelikli isimler.

2.AYAK: Tayların orta mesafe 14 handikap yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.

Güvenemeyenler kendi seçtikleri isimlere şans tanısınlar!

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 17 handikap kapışmasında Çatalkaya ve Akarca Khan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Angeletta, Gölcüklü ve Çatalkaya öne çıkıyor. Paramparça ve Has yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Oh Joy, Gogush, Asia San, My Clara ve Atomay birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Kürşatbaba, Kışlalı, Sonemir ve Sinyor birincilik adaylarım.