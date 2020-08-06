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Anasayfa Yazarlar Waltz Goes On
Waltz Goes On ERGUN ONARIR Waltz Goes On ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Süerdem, Pist Kralı, Artisemre, Şerifağa, Kapıdağ ve Kuzen öncelikli isimler.
2.AYAK: Tayların orta mesafe 14 handikap yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.
Güvenemeyenler kendi seçtikleri isimlere şans tanısınlar!
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 17 handikap kapışmasında Çatalkaya ve Akarca Khan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Angeletta, Gölcüklü ve Çatalkaya öne çıkıyor. Paramparça ve Has yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Oh Joy, Gogush, Asia San, My Clara ve Atomay birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Kürşatbaba, Kışlalı, Sonemir ve Sinyor birincilik adaylarım.

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