1.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışındaCamgöz, Turbonun Gülü, Uçun Naz, Şekersultan, Signora ve Bersun Ateşi öncelikli isimler. Mira yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Ball Of Love, Winner Gets It All ve Raul birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK; Arapların 4 şartlı yarışında Candarbeyi, Romanolur, Canseklavi ve Duman arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Fikret Kesebir" koşusunda Lasting Mamory ve Farilyalı öne çıkıyor. Megaladon yeri olanlarca işaretlenmeli.

5.AYAK: Kısrakların "Neame" koşusunu formunu geliştiren Aynişan'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Regamour, Untinely, Vivaldi Storm, Polar Star ve Ağrı Kasırgası öne çıkıyor. Egyptus ve Etyopyalı geniş oynayanlara. İyi şanslar.