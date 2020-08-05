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Anasayfa Yazarlar Aynişan şanslı
Aynişan şanslı ERGUN ONARIR Aynişan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.08.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli çim yarışındaCamgöz, Turbonun Gülü, Uçun Naz, Şekersultan, Signora ve Bersun Ateşi öncelikli isimler. Mira yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Ball Of Love, Winner Gets It All ve Raul birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK; Arapların 4 şartlı yarışında Candarbeyi, Romanolur, Canseklavi ve Duman arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Fikret Kesebir" koşusunda Lasting Mamory ve Farilyalı öne çıkıyor. Megaladon yeri olanlarca işaretlenmeli.
5.AYAK: Kısrakların "Neame" koşusunu formunu geliştiren Aynişan'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Regamour, Untinely, Vivaldi Storm, Polar Star ve Ağrı Kasırgası öne çıkıyor. Egyptus ve Etyopyalı geniş oynayanlara. İyi şanslar.

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