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Anasayfa Yazarlar Mirahor şanslı
Mirahor şanslı ERGUN ONARIR Mirahor şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.08.2020, 00:00

1.AYAK: Sentetikteki 5 şartlı yarışta Starlord, Beyond Expectation, Abjarkız, Babaoktay ve Differente öne çıkan taylar. Dark Phioenix ve Speed Force geniş oynayanlara.
2.AYAK: Arapların maiden yarışında Beyhakan, Havza Aslanı, Hasretköprüsü ve Buzkralı birinciliğe yakın taylar.
3.AYAK.
"Avram Barokas" koşusunda Ardaşah, Final, Quante Volte ve Fırat Ateşi arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında Buminhan, Neşetim ve Holigan öncelikli isimler.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Mirahor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta İnarus, Olgunalp ve Yeğenim Toprak birincilik adaylarım.
Hür Uçan sürprizde. Bol şans.

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