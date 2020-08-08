1.AYAK: Sentetikteki 5 şartlı yarışta Starlord, Beyond Expectation, Abjarkız, Babaoktay ve Differente öne çıkan taylar. Dark Phioenix ve Speed Force geniş oynayanlara.

2.AYAK: Arapların maiden yarışında Beyhakan, Havza Aslanı, Hasretköprüsü ve Buzkralı birinciliğe yakın taylar.

3.AYAK.

"Avram Barokas" koşusunda Ardaşah, Final, Quante Volte ve Fırat Ateşi arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında Buminhan, Neşetim ve Holigan öncelikli isimler.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Mirahor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta İnarus, Olgunalp ve Yeğenim Toprak birincilik adaylarım.

Hür Uçan sürprizde. Bol şans.