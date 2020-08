1.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Son Mahsül ve Aybartay öne çıkıyor. İlk startı olmasına rağmen Demirçene de yazılabilir.

2.AYAK: 14 handikapta Mailman, Real King, Gideregider, April Blessing ve Balaca öncelikli isimler.

3.AYAK: "Davide Franco" koşusu mücadeleli geçmeye aday.

Doğa Kanunu, My Pride, Candadaş, eküri destekli Aksakallı ve Seventh Sense kupaya talip arıkanlar.

4.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışını istikrarlı koşan My Sultan'ın başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.

5.AYAK: Orta mesafeli 16 handikap kapışmasında Değirmendere Beyi, By The Time, Neos ve She Is My Baby birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Serin Dalga, Ağrılı Hanım ve Pekkurt Beyi öne çıkan taylar.