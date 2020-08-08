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Anasayfa Yazarlar My Sultan şanslı
My Sultan şanslı ERGUN ONARIR My Sultan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Son Mahsül ve Aybartay öne çıkıyor. İlk startı olmasına rağmen Demirçene de yazılabilir.
2.AYAK: 14 handikapta Mailman, Real King, Gideregider, April Blessing ve Balaca öncelikli isimler.
3.AYAK: "Davide Franco" koşusu mücadeleli geçmeye aday.
Doğa Kanunu, My Pride, Candadaş, eküri destekli Aksakallı ve Seventh Sense kupaya talip arıkanlar.
4.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışını istikrarlı koşan My Sultan'ın başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.
5.AYAK: Orta mesafeli 16 handikap kapışmasında Değirmendere Beyi, By The Time, Neos ve She Is My Baby birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Serin Dalga, Ağrılı Hanım ve Pekkurt Beyi öne çıkan taylar.

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