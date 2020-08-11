1.AYAK: Arapların maiden yarışında Varol Han, Yeltaybey, Zekaibey, Sakarya Güzeli, Benzenci ve Ayza Hanım birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap kapışmasında Kalkandereli, Dominance, Krung Thep ve Ashoka öncelikli isimler.

3.AYAK: Arapların çimdeki 3 şartlı yarışını eküri desteğini alan Caize'nin kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 22 handikap yarışını kalabalık tutalım. Oğlum Serkan, Egenin Aslanı, Montego, Karaçelik ve Starbir arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Kumdaki uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Hızlı Kuruş ve Günpınar ayrımsız yazılmalı. Fırtına Elman sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Wind Girl, Büyük Yankı ve Feridun Abi birincilik adaylarım. İyi şanslar.