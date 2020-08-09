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Anasayfa Yazarlar Azmantor şanslı
Azmantor şanslı ERGUN ONARIR Azmantor şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.08.2020, 00:00

1.AYAK: 16 handikap kapışmasında Kralonur, Aslansütü, Alsancaklı, Karazeytin ve Lizardon öncelikli isimler. Uğursel sürprizde.
2.AYAK: Sentetikteki 14 handikapta Kargo, Yurthan, Bersun Ateşi ve Memiş Baba öne çıkıyor.
İlk Karabedir ve Mihribankaya geniş oynayanlara.
3:AYAK: 2 yaşlıların "Sadrettin Atığ" koşusunda Stark, Kar Kız, Chaotic ve eküri destekli White Coast birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: 1 şartlı yarışta Ice Breaker, Bouvet ve Maticom çekişmesine Anadolu Aslanı ve Dragon Born da katılabilir.
5.AYAK: Formunu üst seviyeye taşılan Azmantor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki "Kazım Karabekir" koşusunda Bosna Hersek, Oğlum Fatih ve Kubilaybey öne çıkan taylar. İyi şanslar.

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