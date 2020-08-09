1.AYAK: 16 handikap kapışmasında Kralonur, Aslansütü, Alsancaklı, Karazeytin ve Lizardon öncelikli isimler. Uğursel sürprizde.

2.AYAK: Sentetikteki 14 handikapta Kargo, Yurthan, Bersun Ateşi ve Memiş Baba öne çıkıyor.

İlk Karabedir ve Mihribankaya geniş oynayanlara.

3:AYAK: 2 yaşlıların "Sadrettin Atığ" koşusunda Stark, Kar Kız, Chaotic ve eküri destekli White Coast birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: 1 şartlı yarışta Ice Breaker, Bouvet ve Maticom çekişmesine Anadolu Aslanı ve Dragon Born da katılabilir.

5.AYAK: Formunu üst seviyeye taşılan Azmantor'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki "Kazım Karabekir" koşusunda Bosna Hersek, Oğlum Fatih ve Kubilaybey öne çıkan taylar. İyi şanslar.