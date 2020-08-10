1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Akçatı, Meyscan, Kaynarca, Daraba ve Altınkuruş birincilik adaylarım.
3.AYAK: Çim pistteki 15 handikap kapışmasında Karamürselli, Brave Prince, Çakırın Kızı, Startay, Team Master ve Celaliye arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Uzun mesafeli çimdeki 5 şartlı yarışta Kayı Ovası ve Turkish Legend ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Hilalüzzaman 25' koşusunda Cevher, Bay Emir, Gümbürgümbür ve Fatih Ağa çekişmesi kazananı belirler.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Helecan, Cihanın Gülü ve Tumbul Tay öne çıkan taylar. Tuzukuru yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren eküri destekli Canımbabam'ın kazanmasını bekliyorum. Bol şans.