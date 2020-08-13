  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Black Panther
Black Panther ERGUN ONARIR Black Panther ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikapı sürprize açık. Marmarabeyi, Güçlükan, Milyoner, Cesurayak, Hovarde ve Yarımada çekişmesine Uçan Karaca da katılabilir.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Değerli, Wonderfull ve Aranankan öne çıkan isimler. Pearl Gem ve Şehriban geniş oynayanlara.
3.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Black Panther'in kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışında Gelibolu Kızı, Nadidegül, Kayakule, Hedefe Koş Kızım ve Ateşbüken kapışmasını izleyeceğiz.
Fırtınalı Deniz sürprizde.
5.AYAK: Maiden yarışta Turgutlu Efesi ve Black Phantom birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Dişi taylarda Lady Sacrifice, Fearless Flame, Felicita ve American birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA