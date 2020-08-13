1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 15 handikapı sürprize açık. Marmarabeyi, Güçlükan, Milyoner, Cesurayak, Hovarde ve Yarımada çekişmesine Uçan Karaca da katılabilir.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında Değerli, Wonderfull ve Aranankan öne çıkan isimler. Pearl Gem ve Şehriban geniş oynayanlara.

3.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Black Panther'in kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışında Gelibolu Kızı, Nadidegül, Kayakule, Hedefe Koş Kızım ve Ateşbüken kapışmasını izleyeceğiz.

Fırtınalı Deniz sürprizde.

5.AYAK: Maiden yarışta Turgutlu Efesi ve Black Phantom birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Dişi taylarda Lady Sacrifice, Fearless Flame, Felicita ve American birincilik adaylarım.