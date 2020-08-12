1.AYAK: Dişi Arap taylarının çimdeki kısa vade yarışında Arvaliya, Warrior Girl, Eze Eze, Gülhatmi ve Yenersultan kapışmasını izleyeceğiz.

Süslü Güzel sürprizde.

2.AYAK: Tayların çim pistteki 15 handikap çekişmesinde Vivaldi Storm, Beykoz, Zaldır ve Doğu Prensi öncelikle yazılmalı. Alto yeri olanlara.

3.AYAK: "Satış 2" koşusunda Indian Dady, King Dadaş ve Plovdiv iyi koşmasını beklediğim isimler.

4.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Vahşi Kız'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Innovation, Firey Ates ve Çıksalın arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Good Ranger, Amiral Hold, Queen Derya ve Light Of Darkness birinciliğe daha yakın taylar.