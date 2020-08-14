1.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap kapışmasında Kazdağı, Şahinşevket, Karagül Beyi ve Şahinsemih öne çıkan isimler. Bekir'e dikkat!

2.AYAK: "Satış 1" koşusunda Sarı Handan, Kadeş, Gizemnaz, Hayırlı Kız ve Kurdele birincilik adaylarım.

3.AYAK: Maiden yarışta hazırlıkları beğenilen Lucky Rock ve Olivya birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Milasberk, Saydam Ateş ve Keskinşah arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Tayların sentetikteki kısa vade yarışını istim üstündeki Kuzey Yağmuru'nun kolay kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Dişi tayların koşusunda Queen Lily, Awareness, Ay Çiçeği, Barbarella Mia, Kind Of Grey ve Mystic Star çekişmesi yaşanacak.