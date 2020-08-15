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Tek Dadaş şanslı ERGUN ONARIR Tek Dadaş şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.08.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Şirinlady, Waltz Goes On, Darkin, Sakeena, By Akdemir ve Atlashan öne çıkan taylar.
2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 2 şartlı yarışını formunu geliştiren Tek Dadaş'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
3.AYAK: Dişi lerin maiden yarışında Prenses Özgül ve Ağrılı Hanım ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışının kapatılması doğru olur.
Koçulaş, Monaco, Lawson, Run For Rüya, Galvatron ve Yahyahan öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta birinciliği hedefleyen Silent River ve Balsena birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanışta Kapıdağ, Kiyaset, Sonemir, Haberyolcusu ve kımıldayan Sinyor birinciliğe daha yakın isimler. Pist Kralı sürprizde.

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