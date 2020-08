1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Şirinlady, Waltz Goes On, Darkin, Sakeena, By Akdemir ve Atlashan öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin kumdaki 2 şartlı yarışını formunu geliştiren Tek Dadaş'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Dişi lerin maiden yarışında Prenses Özgül ve Ağrılı Hanım ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Çimdeki 16 handikap yarışının kapatılması doğru olur.

Koçulaş, Monaco, Lawson, Run For Rüya, Galvatron ve Yahyahan öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta birinciliği hedefleyen Silent River ve Balsena birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanışta Kapıdağ, Kiyaset, Sonemir, Haberyolcusu ve kımıldayan Sinyor birinciliğe daha yakın isimler. Pist Kralı sürprizde.