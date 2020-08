1.AYAK: Tayların çim pistteki 14 handikap yarışında Poker Face, Mystical Victory, Romolo Wolu Son Wolf ve The Best Simge arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: "N.

Polatyar" koşusunu formunu geliştiren Prokopi'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Sentetikteki 5 şartlı yarışta Tivoli, Kingdom Of Fire, Big Name ve Peter Pans Dream birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: "Grup 2" koşusunda Karamustafa ve Baba İsmail ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Baldemar, Uludaz ve Makambo çekişmesine Bayezid de katılabilir.

6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Erzincanlı, Es Esmerim, Havza Aslanı, Tanırkız, Kazanlı ve Buğulu Göz birinciliğe daha yakın taylar.