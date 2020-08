1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap kapışmasında Canbeşircan, Güvenağa, Fırtına Elman, Elife Anne ve Memiş Baba öncelikli isimler.

2.AYAK: Dişi tayların uzun mesafe yarışında Juno Moneta, Sin, Go Wing, Spirit Of The Sky, Dona Vinka ve Deepika çekişmesi kazananı belirler.

3.AYAK: Çimdeki mukavemet yarışında Ashera, Thumbs Up ve Sour Times arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını formunu geliştiren Tuncer'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Mandalorhan, Shannara, Noterin Kızı ve Populer City çekişmesine Powerful Master de katılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Öames ve Özgür Reis ayrımsız yazılmalı. Dallas'a dikkat!