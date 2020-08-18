  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Tuncer çok şanslı
Tuncer çok şanslı ERGUN ONARIR Tuncer çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 16 handikap kapışmasında Canbeşircan, Güvenağa, Fırtına Elman, Elife Anne ve Memiş Baba öncelikli isimler.
2.AYAK: Dişi tayların uzun mesafe yarışında Juno Moneta, Sin, Go Wing, Spirit Of The Sky, Dona Vinka ve Deepika çekişmesi kazananı belirler.
3.AYAK: Çimdeki mukavemet yarışında Ashera, Thumbs Up ve Sour Times arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını formunu geliştiren Tuncer'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Mandalorhan, Shannara, Noterin Kızı ve Populer City çekişmesine Powerful Master de katılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikapta Öames ve Özgür Reis ayrımsız yazılmalı. Dallas'a dikkat!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA