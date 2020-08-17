1.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Gülüşlü, Madam Elli, Hoştay ve Öncüpınar arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Maiden yarışta Saraylı Kız, Khan Of The Sea, İGskender ve Mevsim birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK:
Kumdaki 5 şartlı yarışta Ünlüoğlu, Akıncı ve Kara Hisar çekişmesine El Patron da katılabilir.
4.AYAK: "Gökçeada" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Kardeşcan başarı zincirine bir halka daha ekler. Tek yazılabilir.
5:AYAK: Bölünen maiden yarışta Ghost Emperor, Wild Princesse ve Kaanşah öne çıkan taylar. Sayra Kızım, Juka ve Azrastar yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Cihantayım, Fadik, Badınhan, İşinibilir ve Zor Zaman çekişmesi kazananı belirler. Bol şans.