1.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Gülüşlü, Madam Elli, Hoştay ve Öncüpınar arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Maiden yarışta Saraylı Kız, Khan Of The Sea, İGskender ve Mevsim birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK:

Kumdaki 5 şartlı yarışta Ünlüoğlu, Akıncı ve Kara Hisar çekişmesine El Patron da katılabilir.

4.AYAK: "Gökçeada" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Kardeşcan başarı zincirine bir halka daha ekler. Tek yazılabilir.

5:AYAK: Bölünen maiden yarışta Ghost Emperor, Wild Princesse ve Kaanşah öne çıkan taylar. Sayra Kızım, Juka ve Azrastar yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Cihantayım, Fadik, Badınhan, İşinibilir ve Zor Zaman çekişmesi kazananı belirler. Bol şans.

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