1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Demirbars, Tumbulağam ve Frenkli Ateşi öncelikli isimler. Güvenemeyenler Küşi, Uçan Karaca ve Rüzgarberk'e şans tanısınlar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap kapışması kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak.

Cool Image, Cherleader Effect, Balaca, April Blessing, Mystic Green ve Anatolian Pearl arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Ahmet Ali, Hızlı Ahmet, Yeksıra ve Kocaoğlan birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Key To My Heart, Mithra, Speedy Rock, Backspin ve Faster Than Light çekişmesine Princess Tiffany de katılabilir.

5.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Ceylinsu ve Lolan Güzeli ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanış koşusunda favorim Değirmendere Beyi. Tek yazamayanlar Look Star'ı işaretlesinler.