  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Son ayak tek
Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Demirbars, Tumbulağam ve Frenkli Ateşi öncelikli isimler. Güvenemeyenler Küşi, Uçan Karaca ve Rüzgarberk'e şans tanısınlar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap kapışması kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak.
Cool Image, Cherleader Effect, Balaca, April Blessing, Mystic Green ve Anatolian Pearl arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Çimdeki 4 şartlı yarışta Ahmet Ali, Hızlı Ahmet, Yeksıra ve Kocaoğlan birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Key To My Heart, Mithra, Speedy Rock, Backspin ve Faster Than Light çekişmesine Princess Tiffany de katılabilir.
5.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Ceylinsu ve Lolan Güzeli ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanış koşusunda favorim Değirmendere Beyi. Tek yazamayanlar Look Star'ı işaretlesinler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA