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Anasayfa Yazarlar Sailor Man tek
Sailor Man tek ERGUN ONARIR Sailor Man tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ardabey, Daloğlu, Adaletli Kasırga, Gündoğarken, Taçsız Kral ve Kazdağı çekişmesi kazananı belirler.
2.AYAK: Maiden yarışı ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Sailor Man'ın kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Grashof, Doğa Kanunu, Perfect Runner ve Volta arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Kupalı yarışta My Billionaire ve Jack Sparrow ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Mukavemet yarışında Dark Phoenix, Babaoktay, Lady Kara, Alaska ve George Best öncelikli isimler. Filandor sürprizde.
6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Atardamat, Fevzi Abi ve İzbırak birinciliğe daha yakın taylar.

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