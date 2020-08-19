1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Ardabey, Daloğlu, Adaletli Kasırga, Gündoğarken, Taçsız Kral ve Kazdağı çekişmesi kazananı belirler.

2.AYAK: Maiden yarışı ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Sailor Man'ın kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Grashof, Doğa Kanunu, Perfect Runner ve Volta arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Kupalı yarışta My Billionaire ve Jack Sparrow ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Mukavemet yarışında Dark Phoenix, Babaoktay, Lady Kara, Alaska ve George Best öncelikli isimler. Filandor sürprizde.

6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Atardamat, Fevzi Abi ve İzbırak birinciliğe daha yakın taylar.