1.AYAK: Arap taylarının kum pistteki 3 şartlı yarışındaHekimoğlu, Büyük Yankı, Faranelli ve Yalvaçhan arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Çim pistteki 15 handikap kapışmasında Yolkıran, Güldürgüldür, Cömertoğlu, Malibunun Oğlu ve Shehzade birincilik adaylarım.

3.AYAK: "Haliç" koşusunda Long Runner ve Sharpa öne çıkıyor. Yamanlarbeyi yeri olanlarca düşünülmelı.

4.AYAK: Arapların sentetikteki uzun mesafe yarışında Bişkekhan, Baypatron ve Bekir ayrımsız kuponlarda yer almalı.

Sürprizciler Son Oğul ve Selçuklubeyi'ne şans tanısınlar.

5.AYAK: Uzun mesafeli "Celal Bayar" koşusunun tartışmasız favorisi Finesse kuponlara tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanışta Live The Moment, Via Veneto, Green Shadow, Empress Faustina, Bella Vita ve Deveroy birinciliğe daha yakın taylar.