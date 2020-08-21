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Finesse şanslı ERGUN ONARIR Finesse şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının kum pistteki 3 şartlı yarışındaHekimoğlu, Büyük Yankı, Faranelli ve Yalvaçhan arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Çim pistteki 15 handikap kapışmasında Yolkıran, Güldürgüldür, Cömertoğlu, Malibunun Oğlu ve Shehzade birincilik adaylarım.
3.AYAK: "Haliç" koşusunda Long Runner ve Sharpa öne çıkıyor. Yamanlarbeyi yeri olanlarca düşünülmelı.
4.AYAK: Arapların sentetikteki uzun mesafe yarışında Bişkekhan, Baypatron ve Bekir ayrımsız kuponlarda yer almalı.
Sürprizciler Son Oğul ve Selçuklubeyi'ne şans tanısınlar.
5.AYAK: Uzun mesafeli "Celal Bayar" koşusunun tartışmasız favorisi Finesse kuponlara tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanışta Live The Moment, Via Veneto, Green Shadow, Empress Faustina, Bella Vita ve Deveroy birinciliğe daha yakın taylar.

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