1.AYAK: Tayların çim pistteki 3 şartlı yarışında Sumatra, Warm Hearted, Temperance, Elibar ve Brave Princess öncelikli isimler. Asdoper sürprizde.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Gray Wolf, Tek Dadaş, Freedom Flight, Atiba, Jinet ve Undaunted arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim yarışında Mehmetzade, Pist Kralı ve Kayalarlı kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Tayların kumdaki mukavemet yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dasif Sky'ın kolay kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Kumdaki 3 şartlı yarışta önceliği Blackball'a veriyorum. Topanga da kesinlikle ihmale gelmez.

6.AYAK: Kapanış koşusunda kilo dezavantajına rağmen ilk şansı Peköz'e veriyorum.

Kalabalık grupta Yarımada, Livadi ve ilk startı olmasına rağmen Alganhan'a da şans tanınmalı.