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Anasayfa Yazarlar Dasif Sky şanslı
Dasif Sky şanslı ERGUN ONARIR Dasif Sky şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.08.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki 3 şartlı yarışında Sumatra, Warm Hearted, Temperance, Elibar ve Brave Princess öncelikli isimler. Asdoper sürprizde.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Gray Wolf, Tek Dadaş, Freedom Flight, Atiba, Jinet ve Undaunted arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim yarışında Mehmetzade, Pist Kralı ve Kayalarlı kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Tayların kumdaki mukavemet yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dasif Sky'ın kolay kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Kumdaki 3 şartlı yarışta önceliği Blackball'a veriyorum. Topanga da kesinlikle ihmale gelmez.
6.AYAK: Kapanış koşusunda kilo dezavantajına rağmen ilk şansı Peköz'e veriyorum.
Kalabalık grupta Yarımada, Livadi ve ilk startı olmasına rağmen Alganhan'a da şans tanınmalı.

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