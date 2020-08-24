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Anasayfa Yazarlar Abher çok şanslı
Abher çok şanslı ERGUN ONARIR Abher çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Sakalaydın, Sıkıntı Yok ve eküri destekli Adaletli Kasırga öncelikli isimler.
Gülüşlü yeri olanlara.
2.AYAK: Çimdeki 14 handikap sürpriz kokuyor. Maylin, Hard Wolf, Heroes, The Last Lion ve Sugar Man birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Mertalibaba, Adios, Lobo Negro ve Ray Of Sunshine çekişmesi kazananı belirler.
4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışı denk güçlerin kapışması olur. Ünalan, Hasibakız, Safari, Saygıner, Işıtan ve Warrior Girl öne çıkan taylar.
5.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Kopahiya ve After Down mutlaka kuponlarda yer almalı. Bu ayak 2 atla geçilebilir.
6.AYAK: Günün fınalindeki kapanış koşusunda favorim Abher. İyi duruma geldi, tek yazılabilir.

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