1.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Sakalaydın, Sıkıntı Yok ve eküri destekli Adaletli Kasırga öncelikli isimler.

Gülüşlü yeri olanlara.

2.AYAK: Çimdeki 14 handikap sürpriz kokuyor. Maylin, Hard Wolf, Heroes, The Last Lion ve Sugar Man birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Mertalibaba, Adios, Lobo Negro ve Ray Of Sunshine çekişmesi kazananı belirler.

4.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışı denk güçlerin kapışması olur. Ünalan, Hasibakız, Safari, Saygıner, Işıtan ve Warrior Girl öne çıkan taylar.

5.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Kopahiya ve After Down mutlaka kuponlarda yer almalı. Bu ayak 2 atla geçilebilir.

6.AYAK: Günün fınalindeki kapanış koşusunda favorim Abher. İyi duruma geldi, tek yazılabilir.