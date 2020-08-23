1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Age Of Love, Bird Box, Gizemli Azra, La Vuelta, Pearl Lady ve Cançıkaran birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların "Küheylan" koşusunda Chris Bey, Aşkartay ve Kaçanadam öne çıkan taylar.

Karacakayalı ve Yener Sultan yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Zübeyde Hanım" koşusunda Peri Lina ve Miss Helin ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Ali Rıza Bey" koşusunda Yeltay, Ulubaş, Batmanaslanı, Taçser ve Denizim arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların "İstiklal Savaşı" koşusunun tartışmasız favorisi Baş Hükümdar kuponlara tek yazılabilir.

6.AYAK: Çim pistteki kısrakların kapanış koşusunda Benli Sultan, Altın Suyu, Güzel Tutku ve Karavaş öncelikli isimler.

Bersun Ateşi de yazılır.