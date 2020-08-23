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Anasayfa Yazarlar Baş Hükümdar
Baş Hükümdar ERGUN ONARIR Baş Hükümdar ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.08.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Age Of Love, Bird Box, Gizemli Azra, La Vuelta, Pearl Lady ve Cançıkaran birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların "Küheylan" koşusunda Chris Bey, Aşkartay ve Kaçanadam öne çıkan taylar.
Karacakayalı ve Yener Sultan yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Zübeyde Hanım" koşusunda Peri Lina ve Miss Helin ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Ali Rıza Bey" koşusunda Yeltay, Ulubaş, Batmanaslanı, Taçser ve Denizim arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların "İstiklal Savaşı" koşusunun tartışmasız favorisi Baş Hükümdar kuponlara tek yazılabilir.
6.AYAK: Çim pistteki kısrakların kapanış koşusunda Benli Sultan, Altın Suyu, Güzel Tutku ve Karavaş öncelikli isimler.
Bersun Ateşi de yazılır.

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