  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Sun Of Day tek
Sun Of Day tek ERGUN ONARIR Sun Of Day tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.08.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Win The Race, Antiochos, Ookazi, Kin Can, Alphawolf ve The Plucky birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 4 şartlı yarışını istikrarlı kşan Sun Of Day'in kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler tek yazsın!
3.AYAK: Çim pistteki 16 handikap kapışmasında Güzelçocuk, Kalfalarbeyi, Şehlevent, Altınonur ve Gazınç arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Gizmo ve Başar ayrımsız kuponlarda yer almalı.Tsarigrad ve Sukaya geniş oynayanlara.
5.AYAK: Kum pistteki 15 handikap yarışında Karma Felsefesi, Alessandra ve Şüşü arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Azra Girl, Mi Majör, Angel Spirit ve Boujeeöne çıkan taylar. Tatlı Bahar yeri olanlara.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA