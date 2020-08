1.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Win The Race, Antiochos, Ookazi, Kin Can, Alphawolf ve The Plucky birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 4 şartlı yarışını istikrarlı kşan Sun Of Day'in kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler tek yazsın!

3.AYAK: Çim pistteki 16 handikap kapışmasında Güzelçocuk, Kalfalarbeyi, Şehlevent, Altınonur ve Gazınç arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Gizmo ve Başar ayrımsız kuponlarda yer almalı.Tsarigrad ve Sukaya geniş oynayanlara.

5.AYAK: Kum pistteki 15 handikap yarışında Karma Felsefesi, Alessandra ve Şüşü arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Azra Girl, Mi Majör, Angel Spirit ve Boujeeöne çıkan taylar. Tatlı Bahar yeri olanlara.