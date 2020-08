1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Mirahor. Wild Ocean, Creed Boy, In The Navy, The Black Stallion ve Aranankan arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların çok uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunun zirvesindeki Niğbolu'nun kolay kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Maiden yarışta Good Ranger ve Dark Side birinciliğin en güçlü adayları.

4.AYAK: "Orhan Doğa Özsoy" koşusunda Prokopi, Mindhunter ve Ardaşah kupaya talip olan taylar.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin kupa mücadelesinde Miss Eleni, Sensizim, Firey Ates, Hürat ve Always Perfect öncelikli isimler.

6.AYAK: Dişi tayların "Begüm Atman" koşusunda Hayalet Kız, Legend Of Love, Selen Kızım ve Çirçuz çekişmesine Beyond Expectation da katılabilir. İyi şanslar.