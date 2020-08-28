  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Niğbolu kazanır
Niğbolu kazanır ERGUN ONARIR Niğbolu kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.08.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Mirahor. Wild Ocean, Creed Boy, In The Navy, The Black Stallion ve Aranankan arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların çok uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunun zirvesindeki Niğbolu'nun kolay kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Maiden yarışta Good Ranger ve Dark Side birinciliğin en güçlü adayları.
4.AYAK: "Orhan Doğa Özsoy" koşusunda Prokopi, Mindhunter ve Ardaşah kupaya talip olan taylar.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin kupa mücadelesinde Miss Eleni, Sensizim, Firey Ates, Hürat ve Always Perfect öncelikli isimler.
6.AYAK: Dişi tayların "Begüm Atman" koşusunda Hayalet Kız, Legend Of Love, Selen Kızım ve Çirçuz çekişmesine Beyond Expectation da katılabilir. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA