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Anasayfa Yazarlar Sapadere farklı
Sapadere farklı ERGUN ONARIR Sapadere farklı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.08.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında George Best, Alto, Zaldır, Cibo Han, Yellow Legend ve Wolf Son Wolf birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Bye Bye Lullaby, Romolo, Mia Preziosa, Vivaldi Storm ve Bay Bay Hepiniz öne çıkan isimler.
3.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta Ğergin, Şenhan ve Sanberk kapışmasını izleyeceğiz.
Berkalp rakiplerinin hatasını kollayacak.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Zafer Ateşi ve Arts Man ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının yarışını ekürisinin desteklediği Sapadere'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Yağızkaan, Fırtınakasım, Safira ve Delibinnur öne çıkıyor.
Başaydın, Rodriguez ve Hürreis yeri olanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.

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