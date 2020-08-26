1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında George Best, Alto, Zaldır, Cibo Han, Yellow Legend ve Wolf Son Wolf birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Bye Bye Lullaby, Romolo, Mia Preziosa, Vivaldi Storm ve Bay Bay Hepiniz öne çıkan isimler.

3.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta Ğergin, Şenhan ve Sanberk kapışmasını izleyeceğiz.

Berkalp rakiplerinin hatasını kollayacak.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Zafer Ateşi ve Arts Man ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının yarışını ekürisinin desteklediği Sapadere'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Yağızkaan, Fırtınakasım, Safira ve Delibinnur öne çıkıyor.

Başaydın, Rodriguez ve Hürreis yeri olanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.