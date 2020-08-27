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Anasayfa Yazarlar King Atlas şanslı
King Atlas şanslı ERGUN ONARIR King Atlas şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların kum pistteki 16 handikap yarışında Kışmasalı, Köçek, Yeşilkale, Güldürenkız ve Güvenağa birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Medusa, Flying Girl, Rumeli Hisarı öne çıkan taylar.
Ayza Hanım yeri olanlara.
3.AYAK: Tayların orta mesafe yarışını formunu geliştiren King Atlas'ın kazanmasını bekliyorum. Güvenemeyenler takipteki isimleri değerlendirebilir.
4.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Budakhan, Şahinsemih, Onurluefe ve Özbilden birinciliğe daha yakın isimler.
5.AYAK: İngilizlerin 21 handikap yarışında Mice Macho Man, Baba Cuvee, Karaderviş ve Yıldızhan öne çıkıyor. Düello sürprizde!
6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Benzenci, Mavi Abla ve Irmak birincilik mücadelesi verecek taylar.

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