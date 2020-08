1.AYAK: Arapların maiden yarışında.

Usulca, Şifne Kızı, Polatlı Gülü, Akkuşbey, Demirçene ve Babairfan birincilik mücadelesi verecek taylar.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Riviera, Drina, Waltz Goes On ve First Child öne çıkan taylar.

3.AYAK: "Konak Belediye Başkanlığı" koşusunu istikrarlı yarışlar koşan Kayı Ovası'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Uzun mesafeli kısa vade yarışta hipodromları dolaşan 10 yaşındaki Gümbürgümbür ile Yeşil Yol kapışmasını izleyeceğiz.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Beatris, Kenanlı, Emiray, Özüdoğru ve Hasan birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanışta ilk şansı Cool Image'ye veriyorum. İyi durumdaki Miss Balkan ve Denizyıldızı ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir. Bol şans.