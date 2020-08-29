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Anasayfa Yazarlar Kayı Ovası şanslı
Kayı Ovası şanslı ERGUN ONARIR Kayı Ovası şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.08.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışında.
Usulca, Şifne Kızı, Polatlı Gülü, Akkuşbey, Demirçene ve Babairfan birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 14 handikap çekişmesinde Riviera, Drina, Waltz Goes On ve First Child öne çıkan taylar.
3.AYAK: "Konak Belediye Başkanlığı" koşusunu istikrarlı yarışlar koşan Kayı Ovası'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Uzun mesafeli kısa vade yarışta hipodromları dolaşan 10 yaşındaki Gümbürgümbür ile Yeşil Yol kapışmasını izleyeceğiz.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Beatris, Kenanlı, Emiray, Özüdoğru ve Hasan birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanışta ilk şansı Cool Image'ye veriyorum. İyi durumdaki Miss Balkan ve Denizyıldızı ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir. Bol şans.

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