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Anasayfa Yazarlar Rabenda şanslı
Rabenda şanslı ERGUN ONARIR Rabenda şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.09.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 13 handikap yarışında Cavaradossi, Dominance, Bay Bay Hepiniz, Mezzo Soprano ve My Troubled çekişmesine Mir Hanlı da katılabilir.
2.AYAK: Maiden yarışta Bella Perfect ve Eros Diamond ayrımsız kuponlarda yer almalı. Emir Reis sürprizde.
3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Always Forth, Magfellow, Monteverde ve Jacobin arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Mukavemet yarışında Atiksoylu, Canseklavi ve Açık Kırmızı öncelikli isimler. Buğu, Atom Saçan ve Özgenağadaha sonra.
5.AYAK: 14 handikap kapışmasında Sin, Sönmezbey, Wild Rose, Dehabatur, Rising Sory ve Corcasiste birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanışta formunu geliştiren Rabenda risk almayı sevenlerce tek yazılabilir. İyi şanslar.

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