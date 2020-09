1.AYAK: İngilizlerin 13 handikap yarışında Cavaradossi, Dominance, Bay Bay Hepiniz, Mezzo Soprano ve My Troubled çekişmesine Mir Hanlı da katılabilir.

2.AYAK: Maiden yarışta Bella Perfect ve Eros Diamond ayrımsız kuponlarda yer almalı. Emir Reis sürprizde.

3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Always Forth, Magfellow, Monteverde ve Jacobin arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Mukavemet yarışında Atiksoylu, Canseklavi ve Açık Kırmızı öncelikli isimler. Buğu, Atom Saçan ve Özgenağadaha sonra.

5.AYAK: 14 handikap kapışmasında Sin, Sönmezbey, Wild Rose, Dehabatur, Rising Sory ve Corcasiste birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanışta formunu geliştiren Rabenda risk almayı sevenlerce tek yazılabilir. İyi şanslar.