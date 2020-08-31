1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Profond, Cano Cano, Excevation, Queen Of The Feld, Cool Silver ve Stem Cells birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Ağa Batur, Dokuzağaç, Özgür Reis, Gaudi ve Wind Power öncelikli isimler.
Freedom Flight yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların "Karacabey" koşusunda İshakbey, Javelin, Keskinşah ve Havzalı birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Doğa Kanunu'nun kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Tayların kumdaki 4 şartlı yarışında Dilimyandı ve Look Star ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Kamakaya, Calibe Tay ve Malakka öne çıkıyor. Canözgü, Gülfem ve Aslanzeda daha sonra.