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Doğa Kanunu ERGUN ONARIR Doğa Kanunu ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.08.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Profond, Cano Cano, Excevation, Queen Of The Feld, Cool Silver ve Stem Cells birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Ağa Batur, Dokuzağaç, Özgür Reis, Gaudi ve Wind Power öncelikli isimler.
Freedom Flight yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların "Karacabey" koşusunda İshakbey, Javelin, Keskinşah ve Havzalı birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Doğa Kanunu'nun kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Tayların kumdaki 4 şartlı yarışında Dilimyandı ve Look Star ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Kamakaya, Calibe Tay ve Malakka öne çıkıyor. Canözgü, Gülfem ve Aslanzeda daha sonra.

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