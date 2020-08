1.AYAK: Dişi tayların 1 şartlı yarışında Profond, Cano Cano, Excevation, Queen Of The Feld, Cool Silver ve Stem Cells birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait yarışında Ağa Batur, Dokuzağaç, Özgür Reis, Gaudi ve Wind Power öncelikli isimler.

Freedom Flight yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların "Karacabey" koşusunda İshakbey, Javelin, Keskinşah ve Havzalı birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Doğa Kanunu'nun kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Tayların kumdaki 4 şartlı yarışında Dilimyandı ve Look Star ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kısrakların kapanış koşusunda Kamakaya, Calibe Tay ve Malakka öne çıkıyor. Canözgü, Gülfem ve Aslanzeda daha sonra.