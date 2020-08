1.AYAK: Dişi tayların "1.İnönü" koşusunda Maça Kızı, Angel Of Love, Rose Queen ve Kar Kız çekişmesine Prenses Zülal da katılabilir.

2.AYAK: "Anafartalar" koşusunda Kuzey Yağmuru, Hasanet, Zlatibor, Fire Of World, Gold Coust ve Kanekonun Oğlu öne çıkan taylar.

3.AYAK: 17 handikap yarışını formunu yükselten Rampage'nin kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: "94. GAZİ" koşusunda favorim süper formuyla Call To Victory. Bu koşuyu hedefleyen Vernazza çok sert rakip olur.

5.AYAK: Erkek tayların "2.İnönü" koşusunda Real Runner, Dragon Born, Like The Stars, Ser Pehlivan, Bunding Light ve Red Luck kapışması yaşanacak.

6.AYAK: "Nene Hatun" koşusunda Marakay, Moorland, Mala Moja, Ceylincan ve Florida Coast birincilik mücadelesi verecek taylar.