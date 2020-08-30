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Anasayfa Yazarlar Call To Victory
Call To Victory ERGUN ONARIR Call To Victory ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.08.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların "1.İnönü" koşusunda Maça Kızı, Angel Of Love, Rose Queen ve Kar Kız çekişmesine Prenses Zülal da katılabilir.
2.AYAK: "Anafartalar" koşusunda Kuzey Yağmuru, Hasanet, Zlatibor, Fire Of World, Gold Coust ve Kanekonun Oğlu öne çıkan taylar.
3.AYAK: 17 handikap yarışını formunu yükselten Rampage'nin kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: "94. GAZİ" koşusunda favorim süper formuyla Call To Victory. Bu koşuyu hedefleyen Vernazza çok sert rakip olur.
5.AYAK: Erkek tayların "2.İnönü" koşusunda Real Runner, Dragon Born, Like The Stars, Ser Pehlivan, Bunding Light ve Red Luck kapışması yaşanacak.
6.AYAK: "Nene Hatun" koşusunda Marakay, Moorland, Mala Moja, Ceylincan ve Florida Coast birincilik mücadelesi verecek taylar.

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