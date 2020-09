1.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 21 handikap kapışmasında Çatalkaya, Blackball, Tek Dadaş, Akarca Khan, Strabon ve Güçlü Kız arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Tayların çim yarışında Elibar, By Akdemir, Sepulveda, Khan Of The Sea ve Sumatra birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: 5 şartlı yarışı formunu geliştiren Ağa Dadaş'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Kısraklarda favorim Fırtınalı Deniz. İyi hazırlıklarıyla dikkat çeken Gelibolu Kızı sert rakip olur. Ernaz sürprizde düşünülmeli.

5.AYAK: Maiden yarışta Backspin, Junior Çınar ve Derindoğa öne çıkan taylar. İlk startı olmasına rağmen idmanda beğenilen Gumar ve Prime Runner geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Kapıdağ, Sinyor, Uçanbaron ve Aksoyak kapışması kazananı belirler.