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Anasayfa Yazarlar Ağa Dadaş tek
Ağa Dadaş tek ERGUN ONARIR Ağa Dadaş tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.09.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 21 handikap kapışmasında Çatalkaya, Blackball, Tek Dadaş, Akarca Khan, Strabon ve Güçlü Kız arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Tayların çim yarışında Elibar, By Akdemir, Sepulveda, Khan Of The Sea ve Sumatra birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: 5 şartlı yarışı formunu geliştiren Ağa Dadaş'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Kısraklarda favorim Fırtınalı Deniz. İyi hazırlıklarıyla dikkat çeken Gelibolu Kızı sert rakip olur. Ernaz sürprizde düşünülmeli.
5.AYAK: Maiden yarışta Backspin, Junior Çınar ve Derindoğa öne çıkan taylar. İlk startı olmasına rağmen idmanda beğenilen Gumar ve Prime Runner geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Kapıdağ, Sinyor, Uçanbaron ve Aksoyak kapışması kazananı belirler.

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