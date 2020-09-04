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Anasayfa Yazarlar Aslansoylu tek
Aslansoylu tek ERGUN ONARIR Aslansoylu tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.09.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların çim pistteki 16 handikap kapışmasında Yaşama Sevinci, Romolo, Zaldır, Lagoon, Vivaldi Storm ve Alto arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Arzu Gelin, Hecemine, Makaron, Kayıp Elmas ve Anıl Prenses birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Sentetikteki 15 handikapta Miss Perfect, Ferhan ve Azmantor öncelkle yazılmalı. Flamboyant sürprizde.
4.AYAK: Formunu üst düzeye taşıyan Aslansoylu favorim. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Şahinşevket ve Sıkıntı Yok öne çıkıyor. Bodrum Kalesi yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Süper Bird, Aksi Seda, Tanırkız ve Aslışahane öne çıkan taylar. İyi şanslar.

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