1.AYAK: Tayların çim pistteki 16 handikap kapışmasında Yaşama Sevinci, Romolo, Zaldır, Lagoon, Vivaldi Storm ve Alto arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Arzu Gelin, Hecemine, Makaron, Kayıp Elmas ve Anıl Prenses birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Sentetikteki 15 handikapta Miss Perfect, Ferhan ve Azmantor öncelkle yazılmalı. Flamboyant sürprizde.

4.AYAK: Formunu üst düzeye taşıyan Aslansoylu favorim. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Şahinşevket ve Sıkıntı Yok öne çıkıyor. Bodrum Kalesi yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Süper Bird, Aksi Seda, Tanırkız ve Aslışahane öne çıkan taylar. İyi şanslar.