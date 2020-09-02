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Anasayfa Yazarlar Juggernaut tek
Juggernaut tek ERGUN ONARIR Juggernaut tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların çimdeki 21 handikap yarışında Ulubatur, Günbike, Ildır Esintisi, Karaçelik, eküri destekli Güzelçocuk ve Daloğlu bi rincilik adaylarım.
2.AYAK: Tayların orta mesafe 15 handikap kapışmasında Egyptus, Lizbon, Doğu Prensi, Kuababa ve Girl Of Sun arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Huma Sultan ve Winner Gets It All öne çıkan taylar.
4.AYAK: Sentetikteki kısa vade yarışta Yollaraz, Korkmazefe, Sülünbike ve O Bir Reis arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Uzun mesafeli 4 şartlı yarışı formunu yükselten Juggernaut'un kazanmasını bekliyorum.
Kuponlara tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 2" koşusunda Alemin Kralı, Şehlevent ve Şahin Tepesi arasında birinciliğin kaderi şekillenir. İyi şanslar.

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