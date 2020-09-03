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Anasayfa Yazarlar Bartolomeo tek
Bartolomeo tek ERGUN ONARIR Bartolomeo tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.09.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların çimdeki 4 şartlı yarışında Çivit, Akan Pınar, Nemesis, Eze Eze, Kaçer Kızı ve Gjilan öncelikli isimler. Aladini yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışta Sailor Kingdom, Tron ve Lion Child birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların "Y.K.K." grup 1 yarışında Akyaka ve Babaismail ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki yamak koşusuna iyi hazırlanan Bartolomeo'nun kazanmasını bekliyorum.
Kuponlara tek yazılabilir.
5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 16 handikap yarışında Yolkıran, Pratik Nevzat, Zaza Hasan ve Özyel arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Suleiman, Arabian Prince, Canbeşircan ve Yılmaz Hoca çekişmesine ağır kilosuyla Tsarigrad da katılabilir. İyi şanslar.

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