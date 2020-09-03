1.AYAK: Dişi tayların çimdeki 4 şartlı yarışında Çivit, Akan Pınar, Nemesis, Eze Eze, Kaçer Kızı ve Gjilan öncelikli isimler. Aladini yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışta Sailor Kingdom, Tron ve Lion Child birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların "Y.K.K." grup 1 yarışında Akyaka ve Babaismail ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki yamak koşusuna iyi hazırlanan Bartolomeo'nun kazanmasını bekliyorum.

Kuponlara tek yazılabilir.

5.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 16 handikap yarışında Yolkıran, Pratik Nevzat, Zaza Hasan ve Özyel arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Suleiman, Arabian Prince, Canbeşircan ve Yılmaz Hoca çekişmesine ağır kilosuyla Tsarigrad da katılabilir. İyi şanslar.