1.AYAK: 16 handikap yarışında Alto, Vivaldi Storm, Yellow Legend, Gianguir, Live The Moment ve Zaldır öne çıkan taylar.
2.AYAK:
Maiden yarışta Lokum, Key Of Magic, Lion Empire ve Baron Setrak birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK:
"Özdemir Atman" koşusunda Prior ve Moorland kapışmasını izleyeceğiz.
After Tulip rakiplerinin en küçük hatasını affetmez.
4.AYAK: "Mimar Sinan" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Upper Cut birinciliğin en güçlü adayı. Güvenerek tek yazılabilir.
5.AYAK: "Ahmet Kesebir" koşusunda Silk Road, Rampage, Lex Tallionis, Creed Boy ve Cambaz arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Spartaküs, Başaydın ve Subi