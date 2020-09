1.AYAK: 16 handikap yarışında Alto, Vivaldi Storm, Yellow Legend, Gianguir, Live The Moment ve Zaldır öne çıkan taylar.

2.AYAK:

Maiden yarışta Lokum, Key Of Magic, Lion Empire ve Baron Setrak birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK:

"Özdemir Atman" koşusunda Prior ve Moorland kapışmasını izleyeceğiz.

After Tulip rakiplerinin en küçük hatasını affetmez.

4.AYAK: "Mimar Sinan" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Upper Cut birinciliğin en güçlü adayı. Güvenerek tek yazılabilir.

5.AYAK: "Ahmet Kesebir" koşusunda Silk Road, Rampage, Lex Tallionis, Creed Boy ve Cambaz arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Spartaküs, Başaydın ve Subi