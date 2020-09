1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Special One, Lover ve Dafne The Girl öne çıkan taylar. Silent Rain yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Tayların çim pistteki 16 handikap çekişmesinde Karamürselli, Asude Sultan ve Heroes öre çıkıyor.

Modalıgüçlübey ve Grafin geniş oynayanlara.

3.AYAK: 6 ay sonra start alacak olmasına rağmen hazırlıkları dikkat çeken Kinowa birinciliğe göz kırptı.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Ring Of Fire, As De Coeur, Queen Of Proti, Kayı Ovası ve Ağa Dadaş arasında düğüm çözülür

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta eküri avantajlı Excevation, Miss Arya, Stem Cells ve Leydi Esperanza birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Çimdeki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Malakka, Oğulcanım, Çılgın Ejder ve Yarissa öncelikli isimler. İyi şanslar.