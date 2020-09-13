1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Kara Mehmet, Gölcüklü, Emperor Sion, Paramparça ve Avukat daha şanslı isimler.

2.AYAK: Kumdaki 15 handikap kapışmasında Faithfful Wolf, Başok, Atiba ve Çınar Bey öncelikle yazılmalı.

3.AYAK: 2 şartlı yarışı formunu yükselten Serpinti'nin kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklar Victory Rhythm'e şans versinler.

4.AYAK: Arapların çimdeki kısa vade yarışında Arslanturbo, Egeberk, Egenin Aslanı ve Sülünbike arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: 2 yaşlıların çim pistteki 1 şartlı yarışında Big Wolf, Iron Hearted ve Tevazu öne çıkan taylar.

Father Pearl yeri olanlara..

6.AYAK: Kapanış koşusunda Ashünkar, Kiyaset ve Babakale öne çıkıyor. Ateşadası ve Talantay sürprizde düşünülmeli. İyi şanslar.