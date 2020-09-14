1.AYAK: 1 şartlı yarışta Citronella, Run For Peak, Skyline ve Milochka öne çıkan taylar. Endless Seas ve Joppe yeri olanlara işaretlenmeli.

2.AYAK: Çimdeki uzun mesafeli 16 handikap yarışında Hunting, Ay Çiçeği, Rising Sory, Fast Fantastic ve Blood Diamond arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Orhunkaan, Kayakardeşler ve Uçandede birincilik adaylarım.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Kardeşcan favorim. Formunu geliştiren Demirperde sert rakip olur.

5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışı idman pistindeki görüntüsüyle dikkat çeken Aşkabat'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı yarışta El Compadre, Break The Chain, Orura, Castle Rising, Agassi ve Asenat birinciliğe yakın taylar.