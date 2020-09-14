  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Aşkabat şanslı
Aşkabat şanslı ERGUN ONARIR Aşkabat şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.09.2020, 00:00

1.AYAK: 1 şartlı yarışta Citronella, Run For Peak, Skyline ve Milochka öne çıkan taylar. Endless Seas ve Joppe yeri olanlara işaretlenmeli.
2.AYAK: Çimdeki uzun mesafeli 16 handikap yarışında Hunting, Ay Çiçeği, Rising Sory, Fast Fantastic ve Blood Diamond arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Orhunkaan, Kayakardeşler ve Uçandede birincilik adaylarım.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Kardeşcan favorim. Formunu geliştiren Demirperde sert rakip olur.
5.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışı idman pistindeki görüntüsüyle dikkat çeken Aşkabat'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 1 şartlı yarışta El Compadre, Break The Chain, Orura, Castle Rising, Agassi ve Asenat birinciliğe yakın taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA