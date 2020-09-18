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Anasayfa Yazarlar Distant Shining
Distant Shining ERGUN ONARIR Distant Shining ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.09.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların sentetikteki 15 handikap yarışında Technique, Lizbon, Rüzgarhanbey, Triple Huge ve Dark Phoenix öncelikli isimler.
2.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışa çok at yazılmalı.
Barut, İzbırak, Demiryıldız, Tatavla, Efsane Artun ve Hürreis çekişmesine Yener de katılabilir.
3.AYAK: "Ünal" koşusunda Afrikaander, eküri destekli Yetim Ahmet, Aslansoylu ve Gümbürgümbür arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Kocatepe" koşusunda Alihan ve Ardaşah ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK:"Ahmet Atman" koşusunu sert rakiplerine rağmen formunu yükselten Distant Shining'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanışta Delikanım, Via Veneto ve Circle Of Life birinciliğe daha yakın taylar. İyi şanslar.

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