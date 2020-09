1.AYAK: Tayların sentetikteki 15 handikap yarışında Technique, Lizbon, Rüzgarhanbey, Triple Huge ve Dark Phoenix öncelikli isimler.

2.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 4 şartlı yarışa çok at yazılmalı.

Barut, İzbırak, Demiryıldız, Tatavla, Efsane Artun ve Hürreis çekişmesine Yener de katılabilir.

3.AYAK: "Ünal" koşusunda Afrikaander, eküri destekli Yetim Ahmet, Aslansoylu ve Gümbürgümbür arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Kocatepe" koşusunda Alihan ve Ardaşah ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK:"Ahmet Atman" koşusunu sert rakiplerine rağmen formunu yükselten Distant Shining'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanışta Delikanım, Via Veneto ve Circle Of Life birinciliğe daha yakın taylar. İyi şanslar.