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Anasayfa Yazarlar Fırtına Elman
Fırtına Elman ERGUN ONARIR Fırtına Elman ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.09.2020, 00:00

1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafe yarışta Er Meydanı, Sukaya, Yakutiye, Onatkan, Daryüz ve Şehlevent arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Kumdaki 16 handikap çekişmesinde Akıncı, Hakeemoğlu, Roughneck, Mister Rain ve Bartolomeo arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişilerin 5 şartlı yarışında Ceyda Hatun, Şirinmişirin, Dilbin Güzeli ve İlham Perisi birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Şanlıtay ve Man Of Heart ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında The Daughter Sun, Lualua ve Cangüven öne çıkan isimler.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda formunu ilerleten Fırtına Elman öne çıkıyor. Tek yazılabilir.

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