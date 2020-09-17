1.AYAK: Çim pistteki uzun mesafe yarışta Er Meydanı, Sukaya, Yakutiye, Onatkan, Daryüz ve Şehlevent arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Kumdaki 16 handikap çekişmesinde Akıncı, Hakeemoğlu, Roughneck, Mister Rain ve Bartolomeo arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişilerin 5 şartlı yarışında Ceyda Hatun, Şirinmişirin, Dilbin Güzeli ve İlham Perisi birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Maiden yarışta formunu ilerleten Şanlıtay ve Man Of Heart ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında The Daughter Sun, Lualua ve Cangüven öne çıkan isimler.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda formunu ilerleten Fırtına Elman öne çıkıyor. Tek yazılabilir.