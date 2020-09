Run For The Sun

1.AYAK: Kumdaki 17 handikap çekişmesinde Koca Muğlalı, Demirbars, Frenkli Ateşi, Atik Atik ve Şifne Efesi öncelikli isimler. Tekiner daha sonra.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Ergeneli Kız, İpeksoylu ve Uçanyumak birinciliğe yakın taylar.

3.AYAK: Çim pistteki 15 handikap mücadeleli geçmeye aday. Al Uqsur, The Mailman, Dumbledore, By Akdemir, Cool Image ve Mystic Green çekişmesine Mir Hanlı da katılabilir.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Run For The Sun'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 5 şartlı yarışta Deniz Kurdu, Köyağası Demir, Ekmezinoğlu ve Pıtır öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Ağrılı Hanım ve Polatlı Gülü öne çıkan taylar. Yıldızkümesi sürprizde düşünülmeli.