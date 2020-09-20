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Anasayfa Yazarlar Run For The Sun
Run For The Sun ERGUN ONARIR Run For The Sun ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.09.2020, 00:00

1.AYAK: Kumdaki 17 handikap çekişmesinde Koca Muğlalı, Demirbars, Frenkli Ateşi, Atik Atik ve Şifne Efesi öncelikli isimler. Tekiner daha sonra.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Ergeneli Kız, İpeksoylu ve Uçanyumak birinciliğe yakın taylar.
3.AYAK: Çim pistteki 15 handikap mücadeleli geçmeye aday. Al Uqsur, The Mailman, Dumbledore, By Akdemir, Cool Image ve Mystic Green çekişmesine Mir Hanlı da katılabilir.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Run For The Sun'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 5 şartlı yarışta Deniz Kurdu, Köyağası Demir, Ekmezinoğlu ve Pıtır öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Ağrılı Hanım ve Polatlı Gülü öne çıkan taylar. Yıldızkümesi sürprizde düşünülmeli.

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