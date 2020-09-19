1.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Uçanbaron, Pist Kralı, Süerdem ve Gülüşlü birinciliğe daha yakın isimler. Sinyor koşmayacak.

2.AYAK: Denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek çim pistteki 3 şartlı yarışta Benligül, Turbocu, Alemin Kralı, Özalak ve Kuzen arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: 2 yaşlıların 2 şartlı yarışında Alak, Rasgele ve Kızım Rengin öne çıkan taylar.

4.AYAK: "Buca Kaymakamlığı" yarışını formunu geliştiren Utkunun Kızı'nın kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Maiden yarışta Harzemşah, Kenanlı ve Kıratilla öne çıkan taylar. Baba Ramazan, Bay Haber ve Sehergül geniş oynayanlarca incelenmeli.

6.AYAK: Kapanışta Rüzgar Fırtınası, Talantay, Benli Sultan ve Fadik arasında birincilik paylaşılır.