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Utkunun Kızı ERGUN ONARIR Utkunun Kızı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli çim yarışında Uçanbaron, Pist Kralı, Süerdem ve Gülüşlü birinciliğe daha yakın isimler. Sinyor koşmayacak.
2.AYAK: Denk güçlerin kapışması şeklinde geçecek çim pistteki 3 şartlı yarışta Benligül, Turbocu, Alemin Kralı, Özalak ve Kuzen arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 2 yaşlıların 2 şartlı yarışında Alak, Rasgele ve Kızım Rengin öne çıkan taylar.
4.AYAK: "Buca Kaymakamlığı" yarışını formunu geliştiren Utkunun Kızı'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Maiden yarışta Harzemşah, Kenanlı ve Kıratilla öne çıkan taylar. Baba Ramazan, Bay Haber ve Sehergül geniş oynayanlarca incelenmeli.
6.AYAK: Kapanışta Rüzgar Fırtınası, Talantay, Benli Sultan ve Fadik arasında birincilik paylaşılır.

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