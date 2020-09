1.AYAK: Maiden yarışta Çıma Çıma, Cyrus, Strike The Red, Kaanşah, Set Ma Loose ve Bekri birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap kapışmasında Age Of Hearts, Feyman Abi, Soolewa ve Bellagio Angel öne çıkan isimler.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe yarışında Hellbent, Parsalı Atakhan, Freedom Flight, Özgür Reis ve Babasami arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Bursa Bş.Bld.Bşk." koşusunda Petrocelli ve Uğurbey çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Mevsim, Coşku ve Seeking The Sun öne çıkan taylar. Quadborn, King Victory ve Trojen Fly yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunu uygun kilosu ve iyi form durumuyla Abher'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.