  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Abher formda
Abher formda ERGUN ONARIR Abher formda ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.09.2020, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Çıma Çıma, Cyrus, Strike The Red, Kaanşah, Set Ma Loose ve Bekri birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Çim pistteki 14 handikap kapışmasında Age Of Hearts, Feyman Abi, Soolewa ve Bellagio Angel öne çıkan isimler.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe yarışında Hellbent, Parsalı Atakhan, Freedom Flight, Özgür Reis ve Babasami arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: "Bursa Bş.Bld.Bşk." koşusunda Petrocelli ve Uğurbey çekişmesi kazananı belirler.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Mevsim, Coşku ve Seeking The Sun öne çıkan taylar. Quadborn, King Victory ve Trojen Fly yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunu uygun kilosu ve iyi form durumuyla Abher'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA