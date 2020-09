1.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Yıldız Tozu, Beat The Stars, Tırmıl Efesi, Trinetta, Vespucci ve End Of Trouble birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: "Satış 2" koşusunda James, Heymarja, Pastor, Zanapalı ve Dallas arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Tema Vakfı" koşusunu formunu geliştiren Hawking'in kazanmasını bekliyorum. tek yazılabilir.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Santalin" koşusunda The Last Romance, Miss Helin ve Flashing Girl kapaşması yaşanacak.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta War Leader, Yavuzum, El Sheikh ve Battle Angel öne çıkan taylar.

Gray Shadow yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Arabian Prince ve Berkuk öncelikli isimler. Beyaz Adam ve Haralı sürprizi sevenlere. İyi şans.