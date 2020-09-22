  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Hawking şanslı
Hawking şanslı ERGUN ONARIR Hawking şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.09.2020, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı yarışında Yıldız Tozu, Beat The Stars, Tırmıl Efesi, Trinetta, Vespucci ve End Of Trouble birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: "Satış 2" koşusunda James, Heymarja, Pastor, Zanapalı ve Dallas arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Tema Vakfı" koşusunu formunu geliştiren Hawking'in kazanmasını bekliyorum. tek yazılabilir.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Santalin" koşusunda The Last Romance, Miss Helin ve Flashing Girl kapaşması yaşanacak.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta War Leader, Yavuzum, El Sheikh ve Battle Angel öne çıkan taylar.
Gray Shadow yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Arabian Prince ve Berkuk öncelikli isimler. Beyaz Adam ve Haralı sürprizi sevenlere. İyi şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA