1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 5 şartlı yarışını kapatmak gerek. Ferit Baba, Faranelli, Javelin, Aşkartay, Aypars ve Oğlum Batuhan öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Uzun mesafeli kum yarışını formunu yükselttiğini gösteren Lions Rose favorim. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Queen Derya, Strike Me, Bush Dancer, Captain Marvel, Last Madness ve Cançıkaran birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Çimdeki mukavemet yarışında Şahinşevket ve Niğbolu ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Sentetikteki kupa kapışmasında Beyond Expectation, Çirçuz, La Querda, Freude ve Latika öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Red Cloud ve Dokuzuncu Senfoni birlikte düşünülmeli.