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Lions Rose şanslı ERGUN ONARIR Lions Rose şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.09.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının çim pistteki 5 şartlı yarışını kapatmak gerek. Ferit Baba, Faranelli, Javelin, Aşkartay, Aypars ve Oğlum Batuhan öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Uzun mesafeli kum yarışını formunu yükselttiğini gösteren Lions Rose favorim. Tek yazılabilir.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Queen Derya, Strike Me, Bush Dancer, Captain Marvel, Last Madness ve Cançıkaran birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Çimdeki mukavemet yarışında Şahinşevket ve Niğbolu ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Sentetikteki kupa kapışmasında Beyond Expectation, Çirçuz, La Querda, Freude ve Latika öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Red Cloud ve Dokuzuncu Senfoni birlikte düşünülmeli.

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